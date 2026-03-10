Attraktive Versorgung, echte Fürsorge: bAV easyInvest von AXA als Schlüssel für zusätzliche Arbeitgeberattraktivität - verbindet Sicherheit mit Rendite und macht Firmenkundenberatung einfach und flexibel. Der deutsche Arbeitsmarkt ist derzeit von starken Gegensätzen geprägt: Während in einigen Branchen Arbeitsplätze abgebaut werden, suchen andere Unternehmen weiterhin dringend qualifizierte Mitarbeitende. Rund 1 Millionen Stellen sind aktuell unbesetzt und im Durchschnitt dauert es 161 Tage, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
