Die Beruhigung bei den Ölpreisen sorgt am Dienstag für Erleichterung an der Börse und auch beim Turbinenbauer Nordex für steigende Kurse. Der Konzern vermeldet zudem einen Großauftrag für den deutschen Heimatmarkt. Damit nähert sich der MDAX-Titel nun nach dem kurzen Rücksetzer bereits wieder dem kürzlich erreichten Mehrjahreshoch bei 45,00 Euro.Mit wpd hat ein langjähriger Kunde und etablierter Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks bei Nordex 40 Turbinen für neun Projekte in verschiedenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
