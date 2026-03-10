Deutsche Beteiligung kommt besser durch das anspruchsvolle Private-Equity-Umfeld, als viele Anleger nach den letzten Jahren vermutet hätten. Für das Geschäftsjahr 2025 (1. Januar bis 31. Dezember) meldet die Gesellschaft ein Konzernergebnis von rund 25 Mio. Euro und erreicht damit die im Juli 2025 angepassten Prognosen. Gleichzeitig hat die DBAG mit rund 149 Mio. Euro eines der höchsten Investitionsvolumina der vergangenen zehn Jahre gestemmt - ein Signal, dass man sich trotz zäher Exit-Märkte nicht einigelt. Noch spannender für Investoren: Die Exit-Pipeline soll 2026 reifen - und die Steuerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
