Datum der Anmeldung:
09.03.2026
Aktenzeichen:
B3-40/26
Unternehmen:
Kemira International Finance B.V., Rotterdam/NL (Kemira Oyj, Helsinki); Erwerb von 100% der Anteile der Nomexem B.V., Badhoevedorp/NL (mit Sidra Wasserchemie GmbH und Sidra Waterchemie Hemiksem/BE)
Produktmärkte:
Eisen(III)-Chlorid (FeCl3) und Eisen(II)-Chlorid (FeCl2), Eisensalze, FeClSO4 (Eisenchloridsulfatlösung)
