Datum der Anmeldung:
06.03.2026
Aktenzeichen:
B6-33/26
Unternehmen:
Liberta Partners Fund III GmbH & Co. KG, München (D); Erwerb von Anteilen an sowie gemeinsamer und späterer alleiniger Kontrolle über die ZEEH-Beteiligungs GmbH, Puchheim (D)
Produktmärkte:
Messe- und Eventbau
06.03.2026
Aktenzeichen:
B6-33/26
Unternehmen:
Liberta Partners Fund III GmbH & Co. KG, München (D); Erwerb von Anteilen an sowie gemeinsamer und späterer alleiniger Kontrolle über die ZEEH-Beteiligungs GmbH, Puchheim (D)
Produktmärkte:
Messe- und Eventbau
© 2026 Bundeskartellamt