Datum der Anmeldung:
06.03.2026
Aktenzeichen:
B3-39/26
Unternehmen:
Axcel-Gruppe, Luxemburg und Kopenhagen/DK; Erwerb sämtlicher Anteile an und Kontrolle über Sangro Medical Service GmbH, Erkrath (auch: DVG GmbH, Erkrath)
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften der Sanitätshäuser sowie für Anbieter häuslicher Pflege, Großhandel für medizinische Hilfsmittel für Sanitätshäuser
