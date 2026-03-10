Datum der Anmeldung:
05.03.2026
Aktenzeichen:
B8-37/26
Unternehmen:
Horizon Capital Catalyst Fund SCSp, Luxemburg (LUX); Green for Growth Fund S.A. SICAV SIF, Luxemburg (LUX), NOTUS energy Libental Finance GmbH, Potsdam (D); Begründung GU (NOTUS energy Libental GmbH, Potsdam);
Produktmärkte:
EEG-Strom, Projektierung und Realisierung von Windenergieanlagen
