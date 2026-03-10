Datum der Anmeldung:
04.03.2026
Aktenzeichen:
B1-48/26
Unternehmen:
VR Equitypartner GmbH, Frankfurt am Main und NRW.Bank (Anstalt des öffentlichen Rechts), Düsseldorf; mittelbarer Erwerb der gemeinsamen Kontrolle an der TSS Holding GmbH, Hamburg
Produktmärkte:
Entwicklung und Herstellung von Boden- Wand- und Akustiksystemen im Sporthalleninnenausbau
