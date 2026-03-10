2026 ist ein Schlüsseljahr für den wirkungsvollen Kampf gegen Finanzkriminalität in Österreich. Die Reform der heimischen Finanzmarktaufsicht FMA macht sie zur zentralen Drehscheibe der Prävention von Geldwäsche und Finanzsanktionsverletzungen im Finanzmarkt. Gleichzeitig stärkt der voranschreitende Aufbau der europäischen Antigeldwäschebehörde AMLA die Aufsicht in Österreich und der EU deutlich. Geldwäsche ist längst kein Randphänomen in der Wirtschaft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer