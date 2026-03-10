Mondstaub gilt in der Raumfahrt als absoluter Albtraum. Er ruiniert Maschinen und bedroht die Gesundheit. Doch eine neue Analyse von Proben der Mondrückseite zeigt nun: Genau diese tückischen Eigenschaften bieten offenbar auch Vorteile. Wenn in den kommenden Jahren im Rahmen der Artemis-Missionen oder durch geplante chinesische Vorhaben permanente Stationen auf unserem Trabanten entstehen, brauchen diese ein solides Fundament. Ein Team von Forscher:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
