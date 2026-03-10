DJ Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc (EPRA LN) Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 10-March-2026 / 09:09 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc DEALING DATE: 09-Mar-2026 NAV PER SHARE: EUR: 68.4924 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 4900219 CODE: EPRA LN ISIN: LU1437018838 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1437018838 Category Code: NAV TIDM: EPRA LN LEI Code: 222100QO3TG8Z3F0JO91 Sequence No.: 420581 EQS News ID: 2288712 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2288712&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 04:10 ET (08:10 GMT)
© 2026 Dow Jones News