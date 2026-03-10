Wels (ots) -Der Krieg im Iran und in der Golfregion lässt die Energiepreise stark steigen und erhöht den Handlungsdruck für mehr Energieunabhängigkeit. Die Energiewende und vor allem Windkraft- sowie Photovoltaikanlagen sind der Game-Changer, wenn es um die Unabhängigkeit und Sicherheit von Europas Energieversorgung geht. "Im Vergleich zu Öl, Gas und Kohle sind Wasser, Wind und Sonne der kostengünstigste Energieträger und müssen das Rückgrat der Energieversorgung bilden. Wenn die Technologie für die Erzeugung von erneuerbarem Strom von vertrauenswürdigen Herstellern kommt, gewinnen Industrie, Klima und Europa", bricht Fronius CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß eine Lanze für die Wettbewerbsfähigkeit der Erneuerbaren.Der 5-Jahresplan in China führt gleichzeitig vor Augen, dass wir nicht von der Abhängigkeit von Öl und Gas in die nächste stürzen dürfen - nämlich jener von chinesischen Komponenten für PV-Anlagen. "Der Industrial Accelerator Act mit robusten 'Made in Europe'-Regelungen bietet eine Chance Wertschöpfung mit Unabhängigkeit zu verbinden", appelliert Fronius CEO Elisabeth Engelbrechtsmüller-Strauß an die Politik. "Diese Chance sollte unbedingt genutzt und der IAA in diesem Sinne von den Nationalstaaten rasch beschlossen werden. Wir warnen bei Fronius seit Jahren davor, dass im Falle einer geopolitischen Eskalation mit China, Europa potenziell mit Blackouts bedroht werden kann."Dass diese Gefahr real ist, hat technische Hintergründe: PV-Wechselrichter aller Hersteller sind mit dem Internet verbunden, um notwendige Softwareupdates von der Ferne aus einzuspielen. Jene Unternehmen, die im Einflussbereich des chinesischen Staates stehen, könnten theoretisch dazu gezwungen werden Schadsoftware auf ihren Wechselrichtern in Europa zu installieren. Simple Abschaltungen würden in der Folge das europäische Stromnetz ins Wanken bringen und so einen großflächigen Blackout herbeiführen. Die Zeit drängt also, denn wie schnell es zu geopolitischen Eskalationen mit Folgen für die gesamte Weltwirtschaft kommen kann, zeigt uns der aktuelle Konflikt am Persischen Golf.IAA ist Chance für Europas EnergieunabhängigkeitDer Industrial Accelerator Act (IAA) ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er stärkt die europäische Wertschöpfung und verbindet den Ausbau erneuerbarer Energien mit mehr Energiesicherheit. Wechselrichter werden endlich als kritische Komponenten für die industrielle Entwicklung Europas und die Stabilität der Infrastruktur anerkannt. Der IAA erkennt außerdem Hochrisiko-Hersteller bei Ausschreibungen, öffentlichen Beschaffungen und Förderungen nicht als "Made in Europe" an."Jetzt müssen wir Geschwindigkeit aufnehmen", betont Engelbrechtsmüller-Strauß. "Wir fordern die EU-Kommission, die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament auf, rasch für Planungssicherheit und Stabilität in den Märkten zu sorgen und mit kürzeren Übergangsfristen bis zum Inkrafttreten des IAA die Weichen für mehr Energiesicherheit in Europa zu stellen."Pressekontakt:Fronius International GmbHMag. Stefan HauerTelefon: +43 664 88293702E-Mail: hauer.stefan@fronius.comOriginal-Content von: Fronius International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80600/6232372