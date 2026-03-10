Hamburg (ots) -Die Mobil Krankenkasse ist am 5. März 2026 in München mit dem Goldenen Bullen in der Kategorie "Krankenkasseninnovation des Jahres 2025" geehrt worden. Prämiert wurde der digitale Versorgungslotse zur mentalen Gesundheit, der Versicherte mit psychischen Belastungen strukturiert, niedrigschwellig und individuell zu passenden Unterstützungsangeboten führt.Die Auszeichnung würdigt nach Angaben der Veranstalter insbesondere Ansätze, die Innovationsgrad, Versorgungsrelevanz und praktischen Nutzen nachvollziehbar miteinander verbinden. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie Versicherte in einem komplexen Versorgungssystem besser Orientierung erhalten können.Digitale Navigation durch ein komplexes SystemDie Versorgungslandschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung ist vielschichtig und stellt gerade für Menschen mit psychischen Belastungen eine besondere Herausforderung dar. Unterschiedliche Anlaufstellen, komplexe Prozesse und teils lange Wartezeiten erschweren zusätzlich den Zugang zu geeigneter Unterstützung. Der gemeinsam mit der DOCYET GmbH entwickelte, webbasierte Versorgungslotse setzt genau hier an. "Unser Ziel war es, eine Lösung zu entwickeln, die Menschen in einer belastenden Situation nicht mit Informationen überflutet, sondern sie strukturiert und individuell anhand ihrer Bedürfnisse und ihres Bedarfs begleitet", sagt Florian Bontrup, Gründer und CEO von DOCYET. "Gemeinsam mit der Mobil Krankenkasse zeigen wir, wie digitale Technologie konkrete Versorgungslücken schließen kann."Versicherte ab 18 Jahren mit einer leichten bis mittelschweren psychischen Erkrankung können den digitalen Lotsen nutzen. Ein strukturierter, dialogbasierter Prozess führt durch eine gezielte Bedarfseinschätzung, auf deren Grundlage individuell passende Informations-, Hilfs- und Versorgungsangebote empfohlen werden. Der digitale Lotse steht rund um die Uhr zur Verfügung, senkt Hemmschwellen und erleichtert den Zugang zu geeigneten Leistungen.Mit der Auszeichnung sieht die Mobil Krankenkasse ihren Ansatz bestätigt, digitale Instrumente gezielt zur Verbesserung der Versorgungssteuerung einzusetzen. "Diese Auszeichnung bekräftigt unseren Anspruch, die Versorgung neu zu denken, dabei nah an den Bedürfnissen unserer Versicherten zu bleiben und echte Unterstützung im Alltag zu bieten", sagt Tanja Euhus, Bereichsleitung Innovationen/Versorgung bei der Mobil Krankenkasse.Der Versorgungslotse ergänzt bestehende Angebote und ist Teil einer strategischen Weiterentwicklung im Bereich mentaler Gesundheit. Weitere Informationen zum Versorgungslotsen finden Interessierte unter mobil-krankenkasse.de/versorgungslotse (https://mobil-krankenkasse.de/unsere-leistungen/psychische-gesundheit/versorgungslotse-mentale-gesundheit.html).Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleConstanze KwastTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6232369