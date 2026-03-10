Eigentlich wollte Volkswagen die US-Marke Scout bereits 2027 wieder zum Leben erwecken. Doch Scout-CEO Scott Keogh hat nun bestätigt, dass die ersten Auslieferungen länger dauern werden als erwartet. In einem Gespräch mit US-Medien sagte er, dass die ersten Kunden wohl erst im Laufe des Jahres 2028 ihre Fahrzeuge erhalten werden. Damit hat Scott Keogh indirekt einen Bericht des "Spiegel" aus dem Februar bestätigt, wonach sich der Produktionsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net