Bad Ems (ots) -Vor allem Frauen kennen die typischen Zeichen: Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang und Ziehen im Unterleib - eine Blasenentzündung (Harnwegsinfekt) kündigt sich an. Geeignete Blasen- und Nierentees von Sidroga helfen dabei, die ableitenden Harnwege zu durchspülen und unterstützen die Linderung der unangenehmen Beschwerden von leichten Harnwegsinfekten wie Blasenentzündung.Blasenentzündung? Nicht schon wieder!Blasenentzündungen sind ein häufiger Grund für den Besuch in der Arztpraxis. Verursacht werden sie durch Bakterien, vor allem E. coli aus der Darmflora, und betroffen sind wegen ihrer kurzen Harnröhre vor allem Mädchen und Frauen. Über die Hälfte der Frauen erkrankt mindestens einmal im Leben an einer Blasenentzündung und ca. 20 % bis 50 % der Frauen mit Harnwegsinfekt erkranken wiederholt. Zu den häufigsten Beschwerden von Harnwegsinfekten zählen Brennen beim Wasserlassen, häufiger Harndrang, Unterbauchschmerzen und Unwohlsein. Wird eine Blasenentzündung nicht rechtzeitig behandelt, kann sich daraus eine gefährliche Nierenbeckenentzündung entwickeln. Anzeichen hierfür können zusätzliches Fieber und Flankenschmerzen (Schmerzen im unteren Rücken im Bereich der Nieren) sein.[1,2]Trinken, trinken, trinken - Harnwegsbeschwerden natürlich behandelnDie meisten Blasenentzündungen heilen innerhalb weniger Tage problemlos aus.[1] Um den Körper bei der Heilung zu unterstützen, ist eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr von insgesamt 2 bis 3 Litern täglich förderlich. Entzündungsauslösende Keime oder auch grieß- und steinbildende Stoffwechselprodukte können auf diese Weise mit dem Urin ausgeschwemmt werden. Die Ausscheidung kann zudem durch harntreibende Arzneikräutertees, wie beispielsweise den Sidroga Blasen-Nieren-Spültee oder Sidroga Brennesselblätter, unterstützt werden. Andere Teedrogen wie Bärentraubenblätter wirken antibakteriell.[5] Auch die Wirkkraft der Bärentraubenblätter, die für ihren antibakteriellen Effekt bekannt sind, kann in Form von Sidroga Arzneitees genutzt werden - entweder mit Sidroga Bärentraubenblätter oder dem Sidroga Blasentee plus mit Bärentraubenblättern, in dem die Bärentraubenblätter mit weiteren harntreibenden Heilkräutern kombiniert sind.Ob zusätzlich eine Antibiotikatherapie erforderlich ist, wird der Arzt individuell unter Abwägung des Nutzens und der Risiken entscheiden.Gut zu wissen: Die Durchspültherapie eignet sich nicht nur bei Harnwegsinfekten. Bei Nierengrieß und Nierensteinen, die je nach Größe zu Reizungen der Harnröhre bis hin zu starken, wellenförmigen und krampfartigen Schmerzen in den Flanken führen können, kann die Durchspültherapie auf natürliche und sanfte Weise helfen, Grieß und kleinere Steine aus dem Körper auszuscheiden und so die Beschwerdeursache bekämpfen.[4]Sidroga Blasen-Nieren-Spültee - pflanzliche Hilfe bei leichten HarnwegsbeschwerdenDer Sidroga Blasen-Nieren-Spültee eignet sich zur Durchspülung bei leichten Harnwegsbeschwerden und zur Verminderung der Ablagerung von Nierengrieß. Die enthaltenen Teedrogen Birkenblätter, Orthosiphonblätter und Goldrutenkraut wirken harntreibend und dienen so zur Durchspülungstherapie - ab 18 Jahren. Positiver Nebeneffekt: Die Wärme des Tees kann zusätzlich zu einer Entspannung beitragen.Sidroga Wirkstoff-Tresor: Qualitätsversprechen für jede TasseAls pflanzliche Arzneimittel gelistet, müssen die Sidroga Arzneitees höchste Qualitätsstandards erfüllen - vom Saatgut der Teedrogen, über Ernte, Verarbeitung und Lagerung. Um die wertvollen Inhaltsstoffe und Aromen der Sidroga Arzneitees über die gesamte Haltbarkeitsdauer sicher zu schützen, wird jeder Filterbeutel in einem speziell beschichteten, licht-, luft- und feuchtigkeitsundurchlässigen Umbeutel (Sachet) - dem Sidroga Wirkstoff-Tresor - verpackt. So kann höchste Qualität in jeder Tasse garantiert werden.Eine Tasse voller Wirkstoffe - 3 Tipps zur richtigen Teezubereitung1. Die richtige WassermengeNur wenn das Verhältnis von Wassermenge und wirksamen Bestandteilen im Teebeutel stimmt, kann sich die Wirkung richtig entfalten -> Daher unbedingt auf die Angaben auf der Verpackung oder der Packungsbeilage achten.2. Deckel auf die Tasse und losArzneitees, die ätherische Öle enthalten, sollten beim Ziehen abgedeckt werden, ansonsten verflüchtigen sich die wichtigen Stoffe. Zusätzlich den Beutel mehrmals hin- und herschwenken - dann landen die wertvollen Inhaltsstoffe noch besser in dem Aufguss in der Tasse.3. Ziehzeit einhaltenDen Arzneitee nach Gebrauchsinformation ziehen lassen, damit die Wirkstoffe optimal ins Wasser übergehen. Den Teebeutel dafür immer mit siedendem Wasser aufgießen.Der Blase und den Harnwegen Gutes tun und vorbeugenWer häufig von einer Blasenentzündung betroffen ist, kann mit einigen Tipps im Alltag dazu beitragen, es Keimen schwerer zu machen:- Viel Wasser trinken- Regelmäßig die Blase entleeren und den Harndrang nicht zurückhalten- Unterwäsche aus Baumwolle tragen und bei 60 °C waschen- Intimhygiene am besten nur mit Wasser- Nasse Badekleidung direkt nach dem Schwimmen wechseln- Kalte Füße vermeiden- Nach dem Stuhlgang von vorne nach hinten wischen- Nach dem Geschlechtsverkehr WasserlassenÜber SidrogaUnter der Marke Sidroga vertreibt Uriach mit großem Erfolg Arzneitees in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Das Sortiment umfasst Arzneitees für verschiedene Anwendungsgebiete wie Erkältungs-, Blasen-Nieren- oder Magen-Darm-Beschwerden oder auch nervöse Beschwerden wie innere Unruhe. Im Bereich Arzneitee ist Sidroga Marktführer in Deutschland und der Schweiz.*Referenzen1. Sidroga Brennnesselblätter. Arzneitee (Filterbeutel). 