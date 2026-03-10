© Foto: adobe.stock.comDie nächste Eskalationsstufe war erreicht. Zu Wochenbeginn jagten die Ölpreise in Richtung 120 US-Dollar. Brent Öl und WTI Öl dreistellig? Das ließ die Aktienmärkte beben! Ölpreisentwicklung aktuell - Zu Wochenbeginn knallte es richtig Der Schock saß tief. Am gestrigen Montag (09. März) schossen die Ölpreise zunächst über die 110 US-Dollar hinaus. Das in der letzten Kommentierung zu Brent Öl an dieser Stelle thematisierte Preisziel von 100 US-Dollar wurde pulverisiert. Der Vorstoß über die 110 US-Dollar im frühen Montagshandel ließ nicht viel Gutes erwarten. Eine Ausdehnung der Preisrallye in Richtung 150 US-Dollar schien fast schon ausgemachte Sache. Brent Öl - Erst Preisexplosion, dann …Den vollständigen Artikel lesen
