Nasdaq Prognose & Analyse für Dienstag, den 10.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.078 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Im weiteren Handelsverlauf gaben die Notierungen nach. Es gelang zunächst gegen Mittag eine Stabilisierung, die Abwärtsbewegung setzte sich nachfolgend weiter fort. Erst am Nachmittag gelang es dem Index sich zu stabilisieren und zu erholen. Diese Erholung hatte aber keine Substanz. Zum Handelsende hin dominierten die Verkäufer erneut das Kursgeschehen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Nasdaq stabilisiert sich über wichtigen Durchschnittslinien Der Index konnte im Stundenchart sowohl die SMA50 als auch die SMA200 zurückerobern , was das kurzfristige Chartbild deutlich verbessert hat. Solange der Nasdaq über der SMA200 bei rund 24.858 Punkten bleibt, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

Entscheidender Widerstand im Bereich der 25.117 Punkte Im 4-Stunden-Chart bleibt die SMA200 bei etwa 25.117 Punkten die zentrale Hürde. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte die technische Situation deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 25.380 Punkte eröffnen.

Seitwärts bis leicht bullische Nasdaq Prognose für heute Auf Basis der aktuellen technischen Lage liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %. Entscheidend bleibt, ob sich der Index über 24.933 Punkten stabilisieren kann. In diesem Fall könnten höhere Kursziele im Bereich 25.200 bis 25.400 Punkte angelaufen werden.

Nasdaq Analyse: Rückkehr über wichtige Durchschnittslinien Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.223 Punkten. Bereits am frühen Handelstag wurde das Tagestief formatiert, bevor sich der Index zunächst in Richtung 24.400 Punkte bewegen konnte. In diesem Bereich etablierte sich zunächst eine längere Konsolidierungsphase. Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte verstärktes Kaufinteresse ein. Diese Dynamik schob den Nasdaq im Verlauf des Nachmittags und Abends deutlich nach oben und erstmals wieder über die Marke von 25.000 Punkten. Zwar kam es im späten Handel zu leichten Gewinnmitnahmen, im Frühhandel konnte sich der Index jedoch weiterhin im Bereich dieser Marke stabilisieren. Damit hat sich das kurzfristige Marktbild deutlich verbessert. Für die weitere Nasdaq Prognose bleibt entscheidend, ob sich der Index nachhaltig über den kurzfristigen technischen Unterstützungen halten kann. Nasdaq Analyse im Stundenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern zunächst unter der SMA20 (aktuell bei 24.759 Punkten). Bereits am Vormittag konnte sich der Index jedoch wieder an diese Durchschnittslinie heranschieben. Der nachhaltige Ausbruch erfolgte allerdings erst am Nachmittag.

Im Anschluss wurden mehrere wichtige technische Marken überwunden:

SMA50 bei 24.649 Punkten

SMA200 bei 24.858 Punkten

Der Nasdaq konnte sich anschließend oberhalb der SMA200 stabilisieren, was das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt hat.

Nasdaq Prognose kurzfristig

Solange der Index per Stundenschluss über der SMA200 notiert, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.