DAX Prognose für Dienstag, 10.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 22.920 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits vorbörslich das Tagestief. Es ging von hier aus sukzessive aufwärts. Die Aufwärtsimpulse hatten teilweise einen moderaten, aber kontinuierlichen Charakter. Das Kaufinteresse hat bis in den Abend angehalten. Zu Wochenbeginn wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es zunächst in einer engen Box seitwärts, im späten Handel konnte der Index deutlich zulegen. Der DAX ging bei 23.807 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell stabil über 23.700 Punkten Der Index ist bei 23.699 Punkten in den Handel gestartet und konnte sich nach dem starken Rücksetzer zum Wochenbeginn wieder stabilisieren.

Technisches Bild leicht verbessert Im Stundenchart hat sich der DAX über der SMA20 etabliert. Bleibt der Index darüber, könnte sich die Erholung in Richtung 24.000 Punkte und darüber fortsetzen.

Seitwärts bis leicht aufwärts erwartet Für den heutigen Handelstag liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 Prozent. Die erwartete Handelsspanne bewegt sich zwischen etwa 23.550 und 23.960 Punkten. DAX aktuell: Rückblick auf den letzten Handelstag Der DAX startete gestern bei 22.920 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte bereits früh das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine stetige Aufwärtsbewegung ein. Die Aufwärtsimpulse verliefen moderat, blieben aber über den gesamten Handelstag hinweg stabil. Das Kaufinteresse hielt bis in den Abend an. Trotz dieser Erholung wurde zum Wochenbeginn erneut ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich bewegte sich der Markt zunächst seitwärts in einer engen Handelsspanne, bevor im späten Handel noch einmal deutliche Zugewinne verbucht wurden. Der Index ging schließlich bei 23.807 Punkten aus dem Handel. Gewinner und Verlierer im DAX Per Xetra-Schluss vom 09.03.2026 notierten 9 Aktien im Plus, während 31 Werte Verluste verzeichneten. Top-Gewinner: Bayer +3,58 Prozent

Rheinmetall +2,19 Prozent

GEA Group +2,13 Prozent Schwächste Werte: Continental -3,64 Prozent

Porsche Automobilholding -3,46 Prozent

Beiersdorf -3,27 Prozent

