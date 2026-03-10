EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DZ HYP AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DZ HYP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026
Ort: https://dzhyp.de/de/investor-relations/rating-und-berichte/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 01.04.2026
Ort: https://dzhyp.de/en/investor-relations/rating-and-reports/financial-reports/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DZ HYP AG
|Rosenstraße 2
|20095 Hamburg Münster
|Deutschland
|Internet:
|www.dzhyp.de
