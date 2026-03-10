Der Krieg gegen den Iran könnte die USA strategisch noch teurer zu stehen kommen als gedacht. Nicht, weil Ölpreise steigen, die Inflation angeheizt wird, Aktienmärkte einbrechen. Sondern weil eine der Säulen der US-Dominanz im Welthandel erodiert: das System Petrodollar. "China hält sich derzeit trotz der strategischen Relevanz von iranischem Öl auffällig zurück", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. "Trotzdem könnte es der größte Profiteur der Krise sein, wenn sich seine langjährige Vorbereitung auszahlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
