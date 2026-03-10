Die Schlagzeilen sorgen für ein kollektives Aufatmen. US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview überraschend deutlich ein baldiges Ende des Iran-Konflikts in Aussicht gestellt. Wörtlich erklärte er, der Krieg sei "so gut wie beendet", da die strategischen Kapazitäten Teherans weitgehend ausgeschaltet seien. Während der Ölpreis daraufhin zweistellig einbrach, schalteten die US-Indizes sofort auf Grün. In diesem Umfeld zeigt eine Aktie eine beeindruckende Dynamik: Alphabet.Gerade in Phasen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär