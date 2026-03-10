NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Hugo Boss nach Zahlen des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) im vergangenen Jahr hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Manjari Dhar am Dienstag in einer ersten Reaktion. Eine gute Kontrolle der operativen Kosten habe niedrigere Margen kompensiert./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 03:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1PHFF7
© 2026 dpa-AFX-Analyser