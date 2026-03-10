Die Aktie von TUI ist zuletzt wegen neuer schlechter Nachrichten unter Druck geraten. Das wurde konkret gemeldet und darum ist der Reisekonzern dennoch weiterhin ein Kauf. Der Reisekonzern TUI ist wie viele Unternehmen hart von der Krise im Iran getroffen worden und hat im Kurs seit Anfang der Woche um 5 Prozent abgegeben. Dabei belastet die Papiere neben dem hohen Ölpreis vor allem eine Nachricht. TUI: Die nächsten schlechten Nachrichten So haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
