Vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 von Dermapharm Holding (DMP) zeigen einen Umsatzrückgang von 1,3 % auf 1.165 Mio. EUR, was leicht unter den Erwartungen liegt, jedoch innerhalb der Prognose bleibt, da das Unternehmen weiterhin Produkte mit niedrigen Margen aus Parallelimporten zurückzieht. Der Umsatz im vierten Quartal wuchs im Jahresvergleich um 1,6 %, was darauf hindeutet, dass die Portfoliooptimierung kurz vor dem Abschluss steht. Die Rentabilität übertraf die Erwartungen: Das bereinigte EBITDA stieg um 2,9 % auf 325 Mio. EUR bei einer Marge von 27,9 %, und das EBITDA im vierten Quartal erhöhte sich im Jahresvergleich um 16,7 % auf 87 Mio. EUR. Die Umsätze im Bereich der Markenpharmazeutika blieben solide, während die Trends bei anderen Gesundheitsprodukten und im Parallelimportgeschäft gemischt waren. Mit einer verbesserten Sichtbarkeit der Erträge bestätigen wir unser Kursziel von 45,00 EUR und die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/dermapharm-holding-se





© 2026 mwb research