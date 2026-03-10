MADRID, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSW (One Stop Warehouse), der globale Vertriebszweig für erneuerbare Energien der OSW Group, ist durch eine strategische Investition in Soleme offiziell in den spanischen Markt eingetreten. Solemne ist ein etabliertes spanisches Solarvertriebsunternehmen mit über 20 Jahren lokaler Geschäftstätigkeit.

Diese strategische Partnerschaft verknüpft die globale Supply-Chain- und Ökosystemkompetenz von OSW mit der umfassenden lokalen Expertise, den vertrauensvollen Kundenbeziehungen und der langjährigen Marktpräsenz von Soleme. Durch diese Kooperation zielt OSW darauf ab, den steigenden Bedarf an Solar- und Speichersystemen in Spanien sowie in den angrenzenden Märkten gezielt zu decken.

Spanien zählt zu den dynamischsten Solarmärkten Europas, gestützt durch starke natürliche Ressourcen, ambitionierte Ziele der Energiewende und eine zunehmende Verbreitung dezentraler Energielösungen. Durch die Investition in einen angesehenen lokalen Vertriebspartner stärkt OSW sein langfristiges Engagement im regionalen Markt und unterstützt Installateure mit zuverlässigen Produkten, einer stabilen Versorgung und professionellen Dienstleistungen.

"OSW verfolgt das Ziel, lokale Installateure und Partner im Zuge der beschleunigten Energiewende zu unterstützen", so Andy Cheng, CEO von OSW Distribution. "Der gute Ruf von Soleme auf dem spanischen Markt, sein lokales Know-how und das Vertrauen der Kunden bilden in Verbindung mit dem globalen Netzwerk und den operativen Fähigkeiten von OSW eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum in Spanien. Wir freuen uns darauf, weitere gleichgesinnte lokale Partner bei OSW willkommen zu heißen und gemeinsam die weltweite Verbreitung sauberer Energielösungen weiter voranzutreiben."

Stärkung der europäischen Präsenz von OSW

Der Eintritt in den spanischen Markt stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein in der internationalen Expansion von OSW Distribution dar. OSW nahm Ende 2022 seinen Vertrieb in den Niederlanden und Polen auf, trat 2023 in den US-Markt ein und expandierte 2025 nach Mexiko. Das Engagement in Spanien diversifiziert die europäische Präsenz von OSW weiter und vertieft die regionale Marktabdeckung.

"Die Zusammenarbeit mit OSW ist für Soleme ein wichtiger strategischer Meilenstein. Indem wir unser technisches Know-how und unsere fundierten Kenntnisse des lokalen Marktes mit der globalen Reichweite und operativen Stärke von OSW kombinieren, schaffen wir eine starke Plattform für nachhaltiges Wachstum. Gemeinsam wollen wir nicht nur den spanischen Markt anführen, sondern dies auch unter Wahrung der Werte tun, die Soleme auszeichnen: Integrität, hohe Servicequalität und enge Kundenbeziehungen", so die Eigentümer von Soleme, Emilio Oliver und Marc Reales.

OSW ist überzeugt, dass herausragende Energielösungen gemeinsam mit Partnern entstehen, die ihre lokalen Märkte wirklich verstehen. Seit Jahren engagiert sich das Unternehmen deshalb dafür, starke Solar-Vertriebspartner weltweit zu fördern. Ob durch Kapitalbeteiligungen, strategische Unterstützung, Integration der Lieferkette oder fortschrittliche digitale und IT-Kompetenzen - OSW arbeitet gemeinsam mit seinen Partnern daran, ein starkes und nachhaltiges Ökosystem aufzubauen.

Für 2026 strebt OSW den Eintritt in den deutschen und britischen Markt an. Diese geplanten Expansionen sollen eine umfassende Vertriebsabdeckung in Ost-, West- und Südeuropa ermöglichen und die Präsenz von OSW in allen wichtigen europäischen Märkten stärken.

Ein langfristiger Ökosystem-Ansatz

OSW positioniert sich weiterhin als langfristiger Gestalter eines Branchenökosystems im Bereich erneuerbarer Energien, indem das Unternehmen Vertrieb, digitale Tools und Mehrwertdienste miteinander verbindet, um Partner der Branche besser zu unterstützen. Dazu gehört auch die weltweit erste kostenlose Solar-Designplattform GreenSketch. Diese strategische Investition in Spanien steht im Einklang mit der Strategie von OSW, ein nachhaltiges Wachstum voranzutreiben, das von den wichtigsten Märkten für erneuerbare Energien getragen wird.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: media@osw.energy