Bremen (ots) -Die Sportmedien-Marke DeichStube gründet eine innovative und nachhaltige Akademie für Talentförderung. Mit der DEICH 11 ACADEMY startet eine neue, langfristig angelegte Initiative für Kinder- und Jugendförderung im Fußball. Diese neue Jugend- und Talententwicklungsplattform entsteht als Joint Venture zusammen mit der 11Sportevents GmbH & Co. KG (Superkicker) und dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Alexander Nouri. Dieser trainierte unter anderem die Bundesliga-Vereine Werder Bremen, Hertha BSC und FC Ingolstadt.Ziel der DEICH 11 ACADEMY ist es, Kindern und Jugendlichen einen einfachen Zugang zu Bewegung, Gemeinschaft und strukturierter Entwicklung zu ermöglichen - unabhängig von Herkunft, finanziellen Voraussetzungen oder Vereinsstatus.Das Fördermodell basiert auf zwei sich ergänzenden Formaten:- Zum einen den DEICH 11 Fußball-Camps, die Freude am Fußball vermitteln und Teilhabe ermöglichen.- Zum anderen den DEICH 11 Elite-Camps, in denen talentierte Kinder und Jugendliche individuell, professionell und langfristig begleitet werden.Alexander Nouri bringt seine langjährige Erfahrung aus dem Profifußball, seine Expertise in moderner Talententwicklung sowie sein Netzwerk in die DEICH 11 ACADEMY ein. Als Gesicht der Initiative stärkt er die sportliche Qualität, die Ausbildungsstandards und die professionelle Ausrichtung des Projekts.Alexander Nouri:"Es geht nicht darum, möglichst früh auszusieben, sondern Talentförderung langfristig zu denken. Kinder brauchen Zeit, Vertrauen und einen strukturierten individuellen Entwicklungsplan - genau das wollen wir mit der DEICH 11 ACADEMY schaffen.""Mit der DEICH 11 ACADEMY gehen wir bewusst den Schritt vom Erzählen zum Ermöglichen", sagt Florian Jamer, Gründer und Geschäftsführer der DeichStube. "Gemeinsam mit starken Partnern schaffen wir eine Jugend- und Talententwicklungsplattform im Fußball, die gesellschaftliche Verantwortung, sportliche Qualität und nachhaltige Wirkung verbindet."Florian Bönsch und Marc Jamieson, Geschäftsführer der 11 Sportevents GmbH & Co. KG, ergänzen: "Die DEICH 11 ACADEMY ermöglicht es uns, unsere langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in ein größeres Wirkungsmodell einzubringen mit Struktur, Qualität und echter Perspektive."Die DEICH 11 ACADEMY richtet sich an Kinder, Eltern, Vereine, Unternehmen, Förderer und Stiftungen, die Nachwuchsförderung als gesellschaftliche Aufgabe verstehen.Über DeichStubeDie DeichStube ist eine digitale Sport- und Content-Plattform und ist zudem das reichweitenstärkste digitale Angebot im Sportjournalismus rund um den Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen. Das Angebot richtet sich an Werder-Fans und liefert täglich aktuelle Nachrichten, Analysen, Interviews sowie multimediale Formate zu Mannschaft, Verein und Umfeld. Neben der Berichterstattung setzt die DeichStube auf Community-Nähe und moderne digitale Formate wie Videos, Podcasts und Social-Media-Content.Pressekontakt:Kontaktadresse DeichStubeE-Mail: marketing@deichstube.deWebseite: www.deich11academy.de