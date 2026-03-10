

BARCELONA, SPANIEN - Media OutReach Newswire - 10. März 2026 - Auf dem MWC2026 war Huawei Gastgeber eines Forums zum Thema "Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System". Gemeinsam mit Meralco (Philippinen) und SANXING Ningbo stellte Huawei die Intelligent Distribution Solution (IDS) vor und kündigte eine gemeinsame Vorreiterinitiative an, um die Entwicklung von Stromsystemen voranzutreiben.



Von links nach rechts: Simon Zhou (Geschäftsführer Overseas Marketing, SANXING Ningbo), David Sun (CEO, Huawei Electric Power Digitalization BU), Roque D. Bacani (Chief Information Officer, Meralco) und Perry Yang (Vizepräsident, Huawei Optical Business Product Line) bei der Vorstellung von Huawei IDS.

Kommunikation, Digitalisierung und KI: Neue Eckpfeiler künftiger Stromsysteme, die die intelligente Entwicklung von Verteilungsnetzen beschleunigen werden



David Sun, CEO der Geschäftseinheit Electric Power Digitalization von Huawei, nannte vier Motoren für die Energiewende: grüne Energie und Diversität, widerstandsfähige Netze, transparente Verteilung und Elektrifizierung der Last. Er forderte eine Änderung der Politik hin zu einer Koordinierung der Versorgermärkte. Er betonte auch, dass Kommunikation, Digitalisierung und KI zu zentralen Produktionssystemen werden, die bessere Fähigkeiten in den Bereichen digitale Transformation, Cybersicherheit und nachhaltige Entwicklung erfordern.



Auf dem Forum stellte David Sun das White Paper on Communication Target Networks for the Future Power System vor. Es enthält eine Einführung in eine wegweisende Architektur, die ein intelligentes und robustes Hauptnetz, integrierte Mittelspannungs- und transparente Niederspannungsnetze, sichere Hochgeschwindigkeitskonnektivität und die Weltraum-Boden-Integration umfasst. Darüber hinaus werden die wichtigsten Technologietrends - von der optischen und drahtlosen bis hin zur Träger- und Satellitenkommunikation - skizziert und ihr transformativer Wert hervorgehoben.



Huawei legte damit den Schwerpunkt auf Intelligenz und Digitalisierung und arbeitete mit führenden Branchenakteuren zusammen, um die Stromtransformation voranzutreiben. Dabei kamen auch globale Branchenführer zu Wort: Al'Louise van Deventer (Leiterin Technology and Engineering, Eskom) sprach über zukunftsfähige digitale Praktiken; Momar Awa Sall (Leiter Transmission Grid, Senelec) über private drahtlose Netze, die die Modernisierung der Stromversorgung beschleunigen; Deniz Coskun (stellvertretender Geschäftsführer, TEIAS) über die Umstrukturierung von Kommunikationsnetzen für die Widerstandsfähigkeit von Netzen; sowie Andy Liu (Leiter Overseas Solutions and Marketing, SANXING Ningbo) über die Anwendung von Huawei IDS.



Weltweite Branchenführer und Partner erkunden gemeinsam die Zukunft von Stromsystemen



Stromverteilungsnetze entwickeln sich von mechanisierten zu automatisierten und intelligenten Systemen und treiben die Innovation von Technologien und Geschäftsmodellen voran. Obwohl neue Herausforderungen für O&M entstehen, eröffnen sich gleichzeitig weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Netzzuverlässigkeit und Ressourcenverteilung.



Auf dem Forum stellten Huawei, Meralco und SANXING Ningbo die auf einer Cloud-Pipe-Edge-Pipe-Device-Architektur basierende IDS vor, die vier Kernfunktionen umfasst: zuverlässige Kommunikation, dezentrale Datenverarbeitung, Cloud-Edge-Zusammenarbeit und Niederspannungstransparenz. Die Lösung ermöglicht ein intelligentes Niederspannungsnetz (400 V) mit kontrollierbaren Leitungsverlusten, visualisierten Verteilerräumen und steuerbaren erneuerbaren Energien. Damit verwandelt sie fragmentierte digitale Silos in offene, integrierte digitale Systeme. Die drei Unternehmen kündigten außerdem eine Vorreiterinitiative an, in deren Rahmen Best Practices für die digitale Transformation ausgetauscht werden, die sich reproduzieren und skalieren lassen.



Förderung einer digitalen und intelligenten Integration für ein grüneres und zuverlässigeres Netz



Kommunikation, Digitalisierung und KI sind das Herzstück zukünftiger Stromsysteme. Huawei wird die F&E im Bereich digitaler, intelligenter Technologien vertiefen und fortschrittliche Intelligenz in die Stromerzeugung integrieren. Gemeinsam mit globalen Partnern setzt sich Huawei für die Entwicklung der Strombranche hin zu mehr Zuverlässigkeit, größerer Sicherheit und einer kohlenstoffarmen Zukunft ein.

