Tineco zeigt, wie intelligente Reinigungstechnologie den Alltag neu ordnet und Raum schafft für das, was wirklich zählt.

Wenn die Tage länger werden und frische Luft durchs Fenster zieht, ist es Zeit für einen Neustart im eigenen Zuhause. Tineco, weltweit führend im Bereich smarte Bodenpflege, begleitet den Frühjahrsputz 2026 mit einer Auswahl seiner leistungsstärksten Geräte zu attraktiven Aktionspreisen.

Tineco Smart Clean Deals intelligente Reinigung für einen leichteren Frühling.

Tinecos "Modern Living"-Philosophie versteht Reinigungstechnologie als integralen Bestandteil eines komfortablen, modernen Lebensstils. Smarte Geräte sollen sich der Routine anpassen und nicht umgekehrt. Sie sollen Aufwand reduzieren, Freude machen und das Zuhause in einen Ort verwandeln, in dem man sich wirklich wohlfühlt. Gerade im Frühjahr, wenn viele Menschen ihren Wohnraum neu ordnen und frisch durchatmen möchten, ist das der richtige Moment, um auf intelligente Reinigungslösungen zu setzen.

Die Frühjahrsputz-Highlights im Überblick

FLOOR ONE S9 Artist Design trifft Alltagskomfort

Der FLOOR ONE S9 Artist vereint ästhetisches Design mit müheloser Bedienbarkeit und fügt sich nahtlos in moderne Wohnräume ein. Dank Selbstreinigungs- und Schnelltrocknungsfunktion bleibt der Wartungsaufwand minimal, unangenehme Gerüche gehören der Vergangenheit an. Das durchdachte Anti-Tangle-System macht ihn zur idealen Wahl für Haushalte mit langen Haaren oder Haustieren. Wer im Frühjahr wirklich sauber starten möchte, findet im S9 Artist einen verlässlichen Partner.

Frühjahrsputz-Angebot: 469,99 statt 599

Aktionszeitraum: 10. bis 16. März über den Tineco Onlineshop, Amazon.de, Media Market und Otto erhältlich.

FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra Reinigen ohne Grenzen

Flexibel, leicht und für jeden Winkel gemacht: Der FLOOR ONE S7 STRETCH Ultra ist der ideale Begleiter für den großen Frühjahrsputz. Er lässt sich mühelos vollständig auf 180° zurücklehnen und kommt so unter Sofas, Betten und Sideboards, wo andere Geräte aufgeben. Dank langer Akkulaufzeit auch ohne Unterbrechungen. Wer einen leistungsstarken Sauger ohne Wischfunktion sucht, findet hier eine überzeugende Alternative zum S9 Artist.

Frühjahrsputz-Angebot: 299,99 statt 399

Aktionszeitraum: 10. bis 16. März über den Tineco Onlineshop, Amazon.de, MediaMarkt oder OTTO erhältlich.

Ebenfalls erhältlich: Der FLOOR ONE STRETCH S6 und der FLOOR ONE S5 Stretch Extreme mit demselben charakteristischen 180°-Design, jetzt zum reduzierten Aktionspreis.

Frühjahrsputz-Angebot STRETCH S6: 229,99 statt 349

Aktionszeitraum: 10. bis 16. März über den Tineco Onlineshop oder Amazon.de

Frühjahrsputz-Angebot S5 Stretch Extreme: 199 statt 499

Aktionszeitraum: 10. bis 16. März über den MediaMarkt oder OTTO

PURE ONE STATION 5 Pro Komfort auf Knopfdruck

Der PURE ONE STATION 5 Pro wurde für diejenigen entwickelt, die Komfort und Sauberkeit ohne Kompromisse schätzen. Seine integrierte Basisstation übernimmt das Aufladen, die Selbstreinigung und die Aufbewahrung in einem einfachen Schritt. Das minimiert den manuellen Aufwand und hält das Zuhause mit weniger Aufwand ordentlich. Er eignet sich besonders für Haustierbesitzer und sorgt dafür, dass sich die tägliche Reinigung leichter und überschaubarer anfühlt.

Frühjahrsputz-Angebot: 379 statt 499

Aktionszeitraum: 10. bis 16. März über den Tineco Onlineshop oder Amazon.de

CARPET ONE Cruiser Sanfte Tiefenreinigung für weiche Böden

Weiche Böden, klare Leistung. Teppiche und Polster sind beim Frühjahrsputz oft die größte Herausforderung und häufig die vernachlässigsten Flächen. Der CARPET ONE Cruiser ändert das. Leichtes Handling, schnelle Trocknung, intelligente Schmutzerkennung. Ein Gerät, das für genau diese Aufgabe entwickelt wurde und es zeigt.

Frühjahrsputz-Angebot: 499 statt 699

Aktionszeitraum: 10. bis 16. März über den Tineco Onlineshop oder Amazon.de

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

