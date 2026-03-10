Hamburg/Paris (ots) -ChatEurope veranstaltet am 20. März 2026 ein Webinar, in dem die Entwicklung von KI-gestützten News-Chatbots durch europäische Medienorganisationen sowie die Herausforderungen in Bezug auf Genauigkeit, Quellenangaben und Nutzungsvertrauen beleuchtet werden. Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos, die Veranstaltung wird auf Englisch abgehalten.ChatEurope (chateurope.eu) ist eine europäische Medieninitiative, die eine Nachrichtenplattform, einen KI-gestützten Chatbot und die Verbreitung über soziale Medien kombiniert, um Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa zuverlässige Antworten auf Fragen zu europäischen Themen zu bieten.Wachsende Nutzung von KI-Assistenten für Nachrichten unter jüngeren ZielgruppenKI-Chatbots entwickeln sich zunehmend zu einem neuen Zugangspunkt für den Nachrichtenkonsum, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Laut dem aktuellen Digital News Report des Reuters Institute for the Study of Journalism geben sieben Prozent der Befragten an, jede Woche KI-Assistenten für Nachrichten zu nutzen. Bei Personen unter 25 Jahren steigt dieser Anteil sogar auf 15 Prozent.Genauigkeit und Vertrauen: Zuverlässigkeitsprobleme bei generativer KI im JournalismusGleichzeitig bleiben Fragen zur Zuverlässigkeit generativer KI-Systeme in journalistischen Kontexten bestehen. Eine von der European Broadcasting Union (EBU) koordinierte Studie ergab, dass 45 Prozent der KI-generierten Antworten mindestens ein signifikantes Problem enthielten. Dies verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen in Bezug auf Genauigkeit, Quellennachweise und redaktionelle Kontrolle.Einführung von KI-News-Assistenten in europäischen RedaktionenDas ChatEurope-Webinar bringt Vertreterinnen und Vertreter mehrerer europäischer Medienorganisationen zusammen, die mit KI-gestützten News-Assistenten experimentieren. Die Teilnehmenden werden praktische Einblicke in erste Implementierungen geben, darunter in die Entwicklung kuratierter Quellenbibliotheken, in Mechanismen zur Reduzierung von Halluzinationen und in Ansätze zur Balance zwischen Automatisierung und redaktioneller KontrolleDas Webinar bietet Medienprofis einen Überblick über technische, redaktionelle und nutzerorientierte Aspekte bei der Einführung von KI-News-Assistenten sowie über häufige Hindernisse, die bei der Implementierung auftreten.Datum: 20. März 2026, 14:00 - 15:30 MEZAnmeldung: HIER (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqgG793cVEMVnRHZpVUV1DZAOCiLGTDaneiON4gcIjDXbcJA/viewform)Speaker- Aftonbladet (Schweden): Das führende schwedische Medienunternehmen hat letztes Jahr seinen Hej-Assistenten gestartet, um sich an die veränderten Medienkonsumgewohnheiten anzupassen. Martin Schori, Direktor für KI und Innovation, wird Einblicke in diese erfolgreiche Initiative geben.- Ouest-France (Frankreich): Die führende Regionalzeitung in Frankreich entwickelte Topo, einen Chatbot, der Nutzerfragen während des weltberühmten 24-Stunden-Rennens von Le Mans beantwortet. David Dieudonné, Projektmanager für KI bei Ouest-France, wird dieses Experiment vorstellen.- European Broadcasting Union (EBU): Die EBU entwickelte NEO, einen dialogorientierten KI-Agenten, der für Nachrichteninhalte optimiert ist und den Mitgliedern der paneuropäischen Organisation zur Verfügung steht. Sébastien Noir, Leiter für Software, Technologie und Innovation, sowie Justyna Kurczabinska, Leiterin für Nachrichtenstrategie, werden das Projekt präsentieren.- ChatEurope-Projekt: Ein Konsortium aus 15 europäischen Nachrichtenorganisationen, das von Agence France-Presse (AFP) geleitet wird, startete letztes Jahr ChatEurope, eine von der EU kofinanzierte Nachrichtenplattform mit einem mehrsprachigen Dialogagenten, der Fragen zu europäischen Themen in allen EU-Sprachen beantwortet. Mirko Lorenz (Deutsche Welle), Marie Hospital und Mathieu Gorse (AFP) sowie Stefanita Stoica (Druid AI) gehören zu den Vertreterinnen und Vertretern von ChatEurope, die dieses Webinar moderieren werden.Partner von ChatEurope:Agence France-Presse (AFP) / FrankreichAgenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) / ItalienAgora Mediengruppe / PolenDeutsche Presse-Agentur (dpa) / DeutschlandDeutsche Welle (DW) / DeutschlandDruid AI / RumänienEl Pais / SpanienFrance Médias Monde / FrankreichMaldita.es / SpanienMediaConnect (AFP) / Frankreichnews aktuell (dpa) / DeutschlandOsservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) / ItalienRFI Romania / RumänienXWIKI SAS / FrankreichXWIKI SOFTWARE / RumänienSocial Media:Instagram: www.instagram.com/chateuropeLinkedIn: www.linkedin.com/company/chateuropePressekontakt:Olga Magieradpa-Custom ContentCommunication and Dissemination Officer ChatEuropepress@chateurope.euOriginal-Content von: ChatEurope, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179927/6232450