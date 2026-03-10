Darmstadt (ots) -John Frieda, die bekannte Haarpflegemarke des japanischen Kosmetikherstellers Kao, kündigt ihren umfassendsten Relaunch an. Dazu gehören eine geschärfte Markenvision, neu formulierte Produkte, nachhaltigere Verpackungen und eine neue globale Kommunikationsplattform. Ziel ist es, die Position von John Frieda im Markt weiter zu stärken. Das neue Premiumkonzept wird ab März im deutschen Handel ausgerollt."Der John Frieda Relaunch ist eine der größten Markenveränderungen, die wir in den letzten Jahren bei Kao vollzogen haben und wir sind uns sicher, dass er bei den Kundinnen und Kunden ebenso viel Begeisterung auslösen wird, wie wir es in den vergangenen Monaten intern, aber auch bei unseren Handelspartnern erlebt haben", sagt René Heiligenstein, Geschäftsführer für das Endverbrauchergeschäft von Kao in der DACH-Region. "Wir haben unsere Partner bereits sehr früh in den Launch-Prozess eingebunden, um Feedback aufzunehmen und kundenspezifische Maßnahmen zu entwickeln; Die Rückmeldungen, die wir für die konzeptionelle und langfristige Aufstellung der Marke erlebt haben, waren enorm positiv. Wir freuen uns, ab dem Frühjahr gemeinsam mit unseren Partnern in den Markt zu starten."Innovation aus dem Kao Haircare Centre of ExcellenceEntwickelt im Kao Haircare Centre of Excellence in Darmstadt, setzen die Produkte auf weniger, aber wirksamere Inhaltsstoffe sowie auf ein inklusives, zeitgemäßes Design - etwa durch taktile Verpackungselemente, die Shampoo und Conditioner leicht unterscheiden lassen. Alle neuen und überarbeiteten Produkte wurden vegan[1] formuliert und sind frei von Tensiden und Konservierungsstoffen, mit weniger, stärker biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen bei starker Performance auf Salon-Niveau. In Zusammenarbeit mit dsm-firmenich führt die Marke zudem AuraBoost ein, eine neue Dufttechnologie mit stimmungsaufhellenden Molekülen, die Energie sowie Selbstbewusstsein vermitteln soll.Verbraucherumfragen bestätigen, dass diese Entwicklung den Zeitgeist trifft: Laut Mintel[2] und aktuellen Beauty-Reports suchen Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend nach hochwertigen, individuellen Haarpflegelösungen und sind bereit, in Marken zu investieren, die ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht werden. Somit ist John Friedas Mission - professionelle Haarpflege auf Salon-Niveau jeden Tag zugänglich zu machen - heute relevanter denn je.Verankert in Kaos Global Sharp Top Strategie und den Grundwerten des UnternehmensAls Eckpfeiler des Endverbrauchergeschäfts von Kao unterstützt der Relaunch von John Frieda Kaos strategische Zielsetzung, die Marktposition seiner Kernmarken zu stärken und gleichzeitig das langfristige Wachstum der Marke John Frieda voranzutreiben. Die Neupositionierung verbessert die Wettbewerbsausrichtung der Marke im Premium-Massensegment und steht im Einklang mit der "Global Sharp Top" Strategie von Kao, die darauf ausgelegt ist, Investitionen in Bereichen zu fördern, in denen Kao einen besonderen Mehrwert bieten und eine führende Marktposition aufbauen kann. Das neue Produktportfolio von John Frieda unterstützt zudem die ESG-Strategie des Unternehmens, den Kirei Lifestyle Plan, und das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Verpackungen und umweltfreundliche Formulierungen.Mit dem Relaunch kehrt John Frieda nicht nur zu seinen eigenen Wurzeln zurück, sondern spiegelt auch das japanische Erbe von Kao wider. Fast 100 Jahre vor der Gründung von John Frieda verfolgte Kaos Gründer Tomiro Nagase dieselbe Vision, die John Frieda heute teilt: hochwertige Produkte, die einst einem exklusiven Publikum vorbehalten waren, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.Die überarbeitete Produktlinie sind ab Mitte März bei dm, Rossmann und Müller verfügbar, der Lebensmitteleinzelhandel folgt in den Wochen darauf. Online sind die neuen Produkte über die Retailer-Websites und Amazon erhältlich.Die von der globalen Lead-Kreativagentur VCCP entwickelte integrierte Kampagne markiert einen bedeutenden nächsten Schritt für John Frieda. Zum Launch in Deutschland lanciert die Marke eine umfassende Kommunikationskampagne, mit Fokus auf Influencer-Partnerschaften, Out-of-Home-Aktivierung und einer Roadshow durch ausgewählte Großstädte - inklusive eines John Frieda Doppeldeckerbusses und einem großen Launch-Event in Berlin. Das globale Kampagnenvideo ist hier (https://youtu.be/RgQ2uUVT5es?si=PPUjm5ncOvxH1YSE) verfügbar.Unter folgendem Link finden Sie hochauflösendes Bildmaterial der überarbeiteten Produkte und der Kampagne: Link (https://lion.box.com/s/6ogccidmyp02qdhyon4cwvfntqutglke)Über KaoKao, ein in Japan ansässiger Hersteller von Körperpflege- und Kosmetikprodukten sowie Haushaltsprodukten und Spezialchemikalien, bietet hochwertige Produkte an, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack Waschmittel, Bioré und Jergens Hautpflegeprodukte, Laurier Hygieneprodukte, Curél, SENSAI und MOLTON BROWN Kosmetikprodukte sowie Oribe Haarpflegeprodukte, ist Kao Teil des täglichen Lebens der Menschen in Asien, Nord- und Südamerika, Europa, dem Mittleren Osten und Afrika. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.630 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 32.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine mehr als 130-jährige Innovationsgeschichte zurück. Als Unternehmen, das Produkte herstellt, die Menschen täglich benutzen, übernimmt die Kao Gruppe die Verantwortung, den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte während des gesamten Produktlebenszyklus zu reduzieren. Dies ist in der 2019 eingeführten ESG-Strategie von Kao, dem Kirei Lifestyle Plan, dargelegt. Bitte besuchen Sie https://www.kao.com/global/en/ für aktuelle Informationen.Über John FriedaJohn Frieda wurde 1988 gegründet und ist eine globale Haarpflegemarke, die auf Salon Expertise und Innovation basiert. Von ikonischen Klassikern wie Frizz Ease und farbspezifischen Linien wie Go Blonder und Brilliant Brunette bis hin zu neueren Durchbrüchen wie ProFiller+ für feines Haar bietet John Frieda leistungsstarke Lösungen in Salonqualität, die Konsument*innen weltweit eine professionelle Haartransformation zu Hause ermöglichen. Die Marke ist Teil des Portfolios der Kao Corporation.1 Die Formulierungen enthalten keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs. Ausgenommen Precision Foam Colour.2 Mintel, Haircare - Germany - 2025Pressekontakt:Vanessa John I Associate Director Corporate Communications EMEA I Kaofon +49 (0) 6151 3960-805 I Vanessa.John@kao.comKao Germany GmbH I Pfungstädter Straße 98-100 I 64297 DarmstadtOriginal-Content von: Kao Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128424/6232492