Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erste Leitzinssenkung in Brasilien rückt näher, so die Analysten der DekaBank.Aktuelle EntwicklungenBereits mehr als ein halbes Jahr vor den Präsidentschaftswahlen am 4. Oktober 2026 werfe dieses Ereignis seinen Schatten voraus. Präsident Lula habe trotz seines hohen Alters (80) angekündigt, erneut zu kandidieren. Aufseiten der konservativen Opposition habe Flavio Bolsonaro, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro, seine Kandidatur erklärt und habe gute Chancen, als offizieller Kandidat bestätigt zu werden. Jair Bolsonaro selbst sitze aufgrund des versuchten Staatsstreichs nach seiner Abwahl im Gefängnis und könne daher nicht antreten, bleibe jedoch hinter den Kulissen als Strippenzieher sehr präsent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
