London (www.anleihencheck.de) - Das Risiko eines Energie-Schocks wie in den 1970er Jahren steigt, nach Covid und der Energiekrise 2022, so Kaspar Hense, Senior Portfolio Manager, Investment Grade, RBC BlueBay Asset Management.Wenn es zu einem langwierigen Krieg im Nahen Osten komme und die Ölpreise noch deutlich weiter steigen würden, sei der Status von Staatsanleihen als sicherer Hafen gefährdet, und damit auch alle anderen Anlagen. Das wäre für keine anderen Vermögenswerte als Öl und Gas gut. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
