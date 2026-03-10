Das finnische Technologie-Unternehmen Donut Lab hat die Ergebnisse des dritten Tests zur Messung der Eigenschaften seiner Festkörperbatterie veröffentlicht. Der Test bewertete die Fähigkeit der Donut-Batterie, die Ladung auch bei Nichtgebrauch zu halten - und räumt mit der Superkondensator-Theorie auf. Bei der ersten Veröffentlichung der Ergebnisse der vom finnischen Institut VTT durchgeführten Tests rund um die umstrittene Feststoffbatterie von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net