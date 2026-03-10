Geely-Tochter Lotus ist laut CEO Feng Qingfeng bereit, als erste chinesische Elektroauto-Marke unter dem deutlich reduzierten Zollsatz von 6,1 Prozent in den kanadischen Markt einzutreten. Der dortige Markt soll u.a. Lotus' durch den Krieg geschwächtes Geschäft im Nahen Osten auffangen. Die kanadische Regierung lässt binnen sechs Monaten bis zu 24.500 E-Autos aus China zu einem stark reduzierten Zollsatz ins Land. Das hat sie vor wenigen Tagen bekanntgegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
