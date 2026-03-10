© Foto: OpenAISaudi Aramco schwächelt beim Gewinn und beim Umsatz - zugleich droht die Krise um Hormus den ohnehin angespannten Ölmarkt weiter zu verschärfen.Saudi Aramco meldete einen Rückgang des Jahresgewinns um 12 Prozent, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Rohölpreise, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen kündigte an, im Rahmen seines ersten Aktienrückkaufs überhaupt eigene Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Über die nächsten 18 Monate wird das Aktienrückkaufprogramm durchgeführt. Das Unternehmen hat bislang seine Aktionäre mit hohen Dividendenausschüttungen belohnt. Mehrere Ölproduzenten sind aufgrund der volatilen Bedingungen, denen die globalen Ölmärkte ausgesetzt …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE