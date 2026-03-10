Labrador Gold Corp. hat die endgültige Genehmigung der TSX Venture Exchange für seine strategische Neuausrichtung erhalten und firmiert nun offiziell als hybrider Mining- und Investment-Emittent. Der Handel der Aktie unter dem Kürzel 'LAB' wird ab dem 11. März 2026 wieder aufgenommen. Ein geplanter Namenswechsel zu Exin Ventures Inc. wurde vom neu gewählten Vorstand verworfen.



Im Zuge dieser Neuausrichtung hat das Unternehmen 16.666.667 Einheiten von Northern Shield Resources Inc. erworben. Jede Einheit umfasst eine Aktie sowie einen Warrant, der bis März 2029 zum Erwerb weiterer Aktien zu 0,10 C$ berechtigt. Mit dieser Transaktion hält Labrador Gold nun rund 10,86% der ausstehenden Aktien von Northern Shield (nicht verwässert) und knapp 19,6% auf verwässerter Basis. Die Investition stellt den ersten Baustein der neuen Investmentstrategie dar; innerhalb der nächsten sechs Monate sollen weitere Investitionen im Gesamtwert von mindestens 3 Mio. C$ folgen, um die Anforderungen der Börse zu erfüllen.



Darüber hinaus erhält Labrador Gold besondere Rechte, solange der Anteil an Northern Shield mindestens 10% beträgt - darunter ein Vorkaufsrecht bei Finanzierungen sowie die Möglichkeit, einen technischen Berater für Explorationsaktivitäten zu stellen. Die erworbenen Einheiten unterliegen einer Haltefrist bis Juli 2026.



Parallel dazu betont das Unternehmen seine fortlaufenden Explorationsprojekte in Kanada, darunter das Watson-Projekt im Fort Hope Greenstone Belt sowie die Hopedale- und Borden-Lake-Liegenschaften, die sowohl Gold- als auch kritische Mineralpotenziale aufweisen. Labrador Gold sieht sich damit gut positioniert, um sowohl als Explorationsunternehmen als auch als strategischer Investor zu agieren.





Labrador Gold ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf den Erwerb und die Exploration vielversprechender Goldprojekte im Osten des Landes konzentriert.





