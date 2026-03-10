Apple arbeitet an einer neuen Smart-Home-Strategie - doch ausgerechnet die entscheidende Technologie sorgt für Verzögerungen. Ein bereits fertig entwickeltes Gerät muss warten, weil die nächste Generation von Siri noch nicht bereit ist. Gleichzeitig baut der Konzern seine Produktion massiv aus und bereitet mehrere neue KI-Produkte vor.Apples nächster großer Wurf verzögert sich Apple steht bei seiner nächsten Produktkategorie vor unerwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de