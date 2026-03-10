Vancouver, British Columbia (5. März 2026) - Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen") hat folgende aktuelle Informationen zur Lage in Concordia, Mexiko, veröffentlicht.

Vizsla Silver hat sich darauf konzentriert, die Familien der zehn Kollegen, die von seinem Projektstandort in Concordia verschleppt wurden, sowie seine Mitarbeiter in dieser Zeit der Trauer, des Schmerzes und der Unsicherheit zu unterstützen. In den letzten Tagen haben zwei weitere Familien die Bestätigung erhalten, dass ihre Angehörigen verstorben sind. Drei Kollegen werden weiterhin vermisst, und Vizsla Silver steht allen betroffenen Familien in dieser äußerst schwierigen Zeit zur Seite.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla Silver, sagte: "Unsere Herzen sind bei den Familien, die Angehörige verloren haben, und bei denen, die weiterhin auf Antworten warten. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, die betroffenen Familien und unser Team zu unterstützen und die Suche nach den Vermissten fortzusetzen."

Vizsla Silver arbeitet weiterhin uneingeschränkt mit den mexikanischen Behörden zusammen, während die Suchmaßnahmen und die umfassenderen Ermittlungen fortgesetzt werden. Das Unternehmen ist weiterhin entschlossen, die Behörden bei ihrer Arbeit zu unterstützen, und wird weiterhin aktuelle Informationen bereitstellen, sobald bestätigte Informationen vorliegen.

Die Sicherheit der Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeindemitglieder hat für Vizsla Silver weiterhin höchste Priorität. Das Unternehmen überprüft und verstärkt seine Sicherheitsprotokolle in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden.

Herr Konnert fügte hinzu: "Mexiko hat eine lange und stolze Bergbautradition, und wir glauben weiterhin fest an das langfristige Potenzial des Panuco-Projekts. Angesichts dieses schmerzhaften und tragischen Ereignisses haben wir die Stärke und Widerstandsfähigkeit unserer Mitarbeiter und der Gemeinde Concordia gesehen. Während wir gemeinsam mit der Gemeinde und den Behörden daran arbeiten, einen sicheren und verantwortungsvollen Weg in die Zukunft zu finden, werden wir dies mit Blick auf unsere Mitarbeiter, unsere verstorbenen Kollegen und deren Familien tun."

Das Unternehmen schätzt die Unterstützung seiner Stakeholder und bittet respektvoll darum, die Privatsphäre der Betroffenen und ihrer Familien in dieser Zeit zu wahren.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Unternehmenskommunikation

Tel.: (604) 364-2215

E-Mail: mailto:info@vizslasilver.ca

Website: www.vizslasilvercorp.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne und Ziele wider.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die fortgesetzte Zusammenarbeit des Unternehmens mit den mexikanischen Behörden und den betroffenen Familien; die Fortsetzung, den Umfang und die Wirksamkeit der Unterstützungsmaßnahmen für Mitarbeiter, Auftragnehmer und Familien; die Überprüfung der Umstände der jüngsten Ereignisse durch das Unternehmen; die Bewertung und Umsetzung von Sicherheits-, Risikomanagement- und Schutzmaßnahmen; den Zeitpunkt und die Bedingungen, unter denen die Aktivitäten vor Ort wieder aufgenommen werden können; die Fähigkeit, die technischen, planerischen und sonstigen Projektarbeiten voranzutreiben, während der Betrieb vor Ort weiterhin ausgesetzt ist; und das Engagement des Unternehmens für die langfristige verantwortungsvolle Entwicklung des Panuco-Projekts und die fortgesetzten Investitionen in die Gemeinde Concordia.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass das Unternehmen weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten kann; dass sich die Sicherheitslage im Laufe der Zeit stabilisieren wird; dass Unterstützungsleistungen und Maßnahmen zur Risikominderung weiterhin verfügbar und wirksam bleiben; dass die technischen und planerischen Aktivitäten wie vorgesehen aus der Ferne fortgesetzt werden können; und dass die rechtlichen, regulatorischen und sozialen Rahmenbedingungen eine letztendliche Wiederaufnahme der Aktivitäten vor Ort ermöglichen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: sich verändernde Sicherheitsbedingungen in der Region; die Dauer und das Ergebnis von Untersuchungen durch Behörden; mögliche Verzögerungen oder Einschränkungen beim Zugang zum Standort oder beim Betrieb; Risiken für die Sicherheit von Mitarbeitern und Auftragnehmern; Reputationsrisiken; Risiken in Bezug auf die Beziehungen zur Bevölkerung; regulatorische oder staatliche Maßnahmen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

