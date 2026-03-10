DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien sehr fest - Ölpreise im Sinkflug

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte gehen am Dienstag auf einen strammen Erholungskurs, nachdem US-Präsident Trump erklärt hatte, der Iran-Krieg werde "sehr bald" zu Ende sein. Trump hatte damit auf den massiven Anstieg der Ölpreise seit Kriegsbeginn reagiert und verfehlte seine Wirkung nicht. Die Ölpreise fielen am späten Montag nochmals weiter zurück, nachdem sie zuvor bereits stark von den extremen Hochs am frühen Montag zurückgekommen waren. Und an den US-Börsen waren die Aktienindizes darauf sogar noch in positves Terrain gestiegen.

Am Dienstag hält der Druck auf die Ölpreise an, auch, weil die USA nach Aussage von Trump "ölbezogene Sanktionen" gegen einige Länder aufheben wollenum die Preise zu senken. Er nannte dabei aber keine Länder konkret. Aktuell Brent handelt bei gut 92 Dollar nach phasenweise knapp 120 Dollar am Vortag.

Der DAX gewinnt 2,1 Prozent auf 23.907 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 2,5 Prozent nach oben. Am Devisenmarkt schlägt sich die Entspannung um die Ölpreise in einem wieder anziehenden Euro nieder, er kostet 1,1646 Dollar, verglichen mit jüngsten Tiefs knapp über 1,15. Ein weiteres Zeichen der Entspannung sind wieder fallenden Renditen an den Anleihemärkten, weil niedrigere Ölpreise die Inflationssorgen dämpfen. Die deutsche Zehnjahrsrendite liegt bei 2,84 Prozent. Im Hoch am Vortag waren es 2,92 Prozent gewesen.

Im Handel heißt es, der sogenannte TACO-Trade sei intakt. Demnach rudert Trump bei wirtschaftlichem oder politischem Druck oft zurück (Trump Always Chickens Out). Trump stehe angesichts des massiven Anstiegs der Ölpreise und der damit verbundenen Inflationsgefahren innenpolitisch zunehmend unter Druck, denn hohe Ölpreise minderten die Chancen der Republikaner bei den Zwischenwahlen im November.

An den Finanzmärkten dürfte es aber weiterhin zunächst volatil zugehen, warnen Marktteilnehmer. Einerseits sei unklar, wie der Iran reagieren werde; Mitglieder der Revolutionären Garden haben bereits erklärt, das Land werde selbst entscheiden, wann der Krieg zu Ende sei. Und auch die Reaktion Israels sei abzuwarten.

VW und Hugo Boss nach Zahlen sehr fest

Aus dem DAX hat VW Zahlen präsentiert, aus dem MDAX Hugo Boss. JP Morgan spricht bei VW von einem starken vierten Quartal, getragen von den Marken VW, Skoda und Audi. Laut den Analysten der DZ Bank ist die operative Marge leicht oberhalb der Erwartungen ausgefallen, was primär auf die bessere Entwicklung der Markengruppe Progressive (Audi) zurückzuführen sein dürfte. Derweil übertrifft laut beiden Analysehäusern der Dividendenvorschlag die Erwartungen. Dessen ungeachtet berichtete VW für das vierte Quartal einen um 45 Prozent auf 3,46 Milliarden Euro gesunkenen operativen Gewinn, im Gesamtjahr brach er um über 50 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro ein. Die Aktie verteuert sich um 3,7 Prozent.

Hugo Boss hat das Jahr 2025 dank eines robusten vierten Quartal mit spürbaren Profitabilitäsverbesserungen abgeschlossen und die Erwartungen übertroffen. Der Ausblick für das laufende Jahr, das der Konzern als Übergangsjahr deklariert hatte, wurde bestätigt. Bereits am Montag hatte der Konzern mitgeteilt, für 2025 lediglich die Mindestdividende von 0,04 Euro zu zahlen nach 1,40 Euro im Vorjahr. Gleichzeitig kündigte Hugo Boss aber einen Aktienrückkauf an, was laut den Analysten der DZ Bank die Überraschung bei der Dividende ausgleicht. Die Aktie wird 4,2 Prozent fester gesehen.

Die Airbus-Aktie steigt um 1,9 Prozent nach Bekanntgabe von Auslieferungszahlen. Mit einem Auslieferungsminus von 17 Prozent im Jahresvergleich nach zwei Monaten im Vergleich zur angestrebten Steigerung der Auslieferungen um rund 10 Prozent auf dann 870 Flugzeuge liege Airbus derzeit klar unter der notwendigen Produktions- bzw. Auslieferungsrate, so die Analysten der DZ Bank. Dennoch sei das Ergebnis vom Februar eine Steigerung von 84 Prozent oder 16 Auslieferungen gegenüber dem Vormonat, in dem Airbus nur 19 Auslieferungen geschafft habe.

Evotec knicken nach 2025er Zahlen um fast 12 Prozent ein. Das Biotechnologieunternehmen schnitt mit UMsatz und operativem Ergebnis innerhalb der Prognosespannen ab. Zugleich will Evotec mit dem Abbau von Stellen und der weiteren Reduzierung von Standorten die laufenden Kosten bis Ende 2027 um rund 75 Millionen Euro senken.

Einen Satz um fast 8 Prozent auf 41,05 Euro machen dagegen Dermapharm. Treiber ist ein Aktienrückkaufprogramm des Herstellers von Markenarzneimitteln und Gesundheitsprodukten über bis zu 4,3 Millionen Aktien. Sie sollen für je 42,00 Euro zurückerworben und vernichtet werden.

In Paris geht es für das Renault-Papier um 2,3 Prozent nach oben, nachdem der Autobauer einen Strategieplan präsentiert hat. Bernstein sieht in dem neuen Plan "futuREady" allerdings keine große Überraschungen. Der Autokonzern habe seine Mittelfristziele bereits am 19. Februar bekannt gegeben.

Der Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat seine Wachstumsprognose für 2026 vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten gesenkt. Das organische Umsatzwachstum sieht der schweizerische Konzern in diesem Jahr nur noch bei 4 bis 6 Prozent, nachdem er zuvor mittel- bis langfristig 6 bis 8 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Für die Aktie geht es um 6,2 Prozent nach unten.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.827,37 +2,5 142,17 5.685,20 16,8 Stoxx-50 5.062,12 +1,8 89,15 4.972,97 11,9 DAX 23.906,55 +2,1 497,18 23.409,37 19,9 MDAX 29.763,64 +3,1 888,54 27.039,42 15,3 TecDAX 3.633,07 +1,9 67,66 3.091,28 4,8 SDAX 17.229,88 +2,1 354,13 13.062,07 22,4 CAC 8.051,81 +1,7 136,45 7.915,36 10,0 SMI 13.133,38 +1,0 133,29 13.000,09 11,4 ATX 5.447,57 +2,6 139,18 5.308,39 38,3 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:43 EUR/USD 1,1643 +0,1 0,0007 1,1636 1,1584 EUR/JPY 183,64 +0,1 0,2100 183,43 183,3800 EUR/CHF 0,9038 -0,1 -0,0005 0,9043 0,9032 EUR/GBP 0,8651 -0,1 -0,0005 0,8656 0,8652 USD/JPY 157,71 +0,0 0,0700 157,64 158,2700 GBP/USD 1,3455 +0,2 0,0020 1,3435 1,3385 USD/CNY 6,8754 -0,5 -0,0312 6,9066 6,9066 USD/CNH 6,8785 -0,1 -0,0065 6,8850 6,9113 AUS/USD 0,7096 +0,3 0,0023 0,7073 0,7035 Bitcoin/USD 70.702,26 +2,5 1.701,79 69.000,47 68.405,38 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,57 -6,5 -6,20 94,77 Brent/ICE 92,35 -6,7 -6,61 98,96 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.181,84 +0,9 44,93 5.136,91 Silber 89,04 +2,3 2,03 87,01 Platin 2.224,63 +1,9 42,49 2.182,14

