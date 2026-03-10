Der Kurs des Bitcoin hält sich in der aktuellen Iran-Krise erstaunlich stabil. Gleichzeitig zeigen die ETF-Flüsse interessante Entwicklungen. Bevorzugen Investoren jetzt plötzlich die Kryptowährung gegenüber Gold? Die Zeiten an den Börsen sind unsicher, aber überraschenderweise hat sich der Bitcoin in dieser Situation sehr stark gezeigt. Interessanterweise scheinen institutionelle Investoren in den USA eine Kaufchance bei der Kryptowährung zu sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
