Hamburg (ots) -Noch bis zum 31. März können Medienbeiträge für den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2026 eingereicht werden. Die hochkarätig besetzte Jury des Journalistenpreises ehrt herausragende journalistische Leistungen, die auf die Situation von Kindern weltweit aufmerksam machen. Darüber hinaus würdigt sie mit dem Peter Scholl-Latour Preis die Berichterstattung aus Krisen- und Konfliktgebieten. Die Auszeichnungen sind mit je 6.000 Euro dotiert und werden im September auf einer Veranstaltung der Kinderrechtsorganisation Plan International in Berlin verliehen.Ulrich Wickert sagt: "Mit Medienbeiträgen über den sexuellen Missbrauch von Kindern oder Kinderarbeit tragen Journalistinnen und Journalisten dazu bei, Unrecht aufzudecken und die Öffentlichkeit für die Rechte von Kindern zu sensibilisieren. Aufklärung ist der Schlüssel, um Schutzmechanismen zu stärken und zukünftige Missstände zu verhindern. Der Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte zeichnet nicht nur die Zivilcourage von Journalisten aus, sondern ist auch Dank und Anerkennung für ihre wichtigen journalistischen Arbeiten für eine bessere Zukunft der Kinder weltweit."Teilnahmeberechtigt sind Redakteur:innen aller Ressorts sowie freie Journalist:innen in Deutschland, Österreich und den Partnerländern von Plan International. Sie können auf der Website www.ulrich-wickert-stiftung.de/journalistenpreis Beiträge aus Print- oder Onlinemedien, Radio und Fernsehen einreichen, die 2025 erstmals veröffentlicht worden sind.Ulrich Wickert unterstützt die Projekte von Plan International seit 1995 und ist ehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums der deutschen Organisation. 2011 gründete er die Ulrich Wickert Stiftung, die den Journalistenpreis vergibt. Peter Scholl-Latour war Gründungs- und Kuratoriumsmitglied von Plan International Deutschland. Der Sonderpreis mit seinem Namen wird zu Ehren seines besonderen Engagements vergeben.Pressekontakt:Plan International Deutschland e.V., Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 HamburgAntje Schröder, Pressereferentin, Tel. 040 / 60 77 16-281, presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18591/6232559