© Foto: R7172 - Wolfgang Maria WeberEntspannungssignal aus Washington: Europas Gaspreis fällt so stark wie seit 2023 nicht mehr. Trumps Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende mit Iran nimmt Risikoaufschläge aus dem Markt.Die Hoffnung auf eine baldige Beruhigung im Nahen Osten hat den europäischen Gasmarkt am Dienstag kräftig nach unten gezogen. Der richtungsweisende niederländische Frontmonat-Future, die wichtigste Referenz für Europa, fiel im frühen Handel zeitweise um bis zu 17 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Intraday-Rückgang seit 2023, berichtet Bloomberg. Am Vormittag lag der Kontrakt noch rund 15 Prozent im Minus bei 47,99 Euro je Megawattstunde. Auch die Ölpreise gaben nach. Auslöser waren Äußerungen von …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE