GEA berichtete endgültige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, die im Einklang mit der vorläufigen Veröffentlichung standen. Der Umsatz von 5,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr stieg organisch um 3,7 % gegenüber dem Vorjahr und entsprach dem Konsens zum Zeitpunkt der Vorabveröffentlichung. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 8,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 907 Mio. EUR, und die Marge verbesserte sich um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 16,5 % und lag damit leicht über dem Konsens, unterstützt durch eine verbesserte Bruttomarge. Der Auftragseingang lag mit 5,9 Mrd. EUR (+9,1 % organisch gegenüber dem Vorjahr) über den Erwartungen, getragen von einer starken Dynamik im vierten Quartal (+18 % organisch gegenüber dem Vorjahr, Book-to-Bill-Verhältnis 1,2x). Angesichts eines komfortablen Auftragsbestands von 3,3 Mrd. EUR zeigt sich das Management optimistisch für das Geschäftsjahr 2026 und strebt ein organisches Umsatzwachstum von 5,0 %-7,0 % gegenüber dem Vorjahr sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,6 %-17,2 % an. Zudem erwartet es weitere Verbesserungen der operativen Marge auf Basis laufender Effizienz- und Restrukturierungsmaßnahmen, die unserer Ansicht nach dem Unternehmen helfen sollten, auf ein organisches Umsatzwachstum (CAGR) von über 5 % sowie eine EBITDA-Marge von 17 %-19 % bis 2030 zuzusteuern. Wir passen unsere Schätzungen leicht an und bestätigen unsere Kaufempfehlung sowie das unveränderte Kursziel von 68,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





© 2026 mwb research