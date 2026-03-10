Munsbach (www.fondscheck.de) - Wir haben das Anleihenportfolio des Ethna-AKTIV im Monatsverlauf bewusst nur moderat angepasst, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412771/ WKN 764930).Es bleibe klar auf hohe Qualität und eine vergleichsweise lange durchschnittliche Laufzeit ausgerichtet. Die 13,3% Staatsanleihen würden vollständig aus EU-Emissionen mit Fälligkeiten zwischen 2039 und 2045 stammen. Der überwiegende Teil der Unternehmensanleihen sei in Euro denominiert und lediglich rund 10,5% würden auf US-Dollar entfallen. Mit dieser Struktur würden die Experten von ETHENEA aus ihrer Sicht eine attraktive Rendite bis Endfälligkeit von 4,3% erzielen. Angesichts der aktuellen Spreads sähen die Experten von ETHENEA keinen Anlass, bei den Ratings zusätzliche Risiken einzugehen, um noch etwas mehr Rendite herauszuholen. Der Ergebnisbeitrag des Anleiheportfolios zur Monatsperformance habe bei 0,79% gelegen. Gleichzeitig hätten die Experten von ETHENEA die zu Monatsbeginn noch recht hohe Liquiditätsquote auf nun 5,1% reduziert. ...

