Das Forschungszentrum Battery Labfactory Braunschweig (BLB) der TU Braunschweig hat drei neue Anlagen zur Produktion zukunftsfähiger Batteriezelltechnologien in Betrieb genommen. Dabei geht es um Trockenbeschichtung, Festkörperelektroden sowie Batterierecycling. Gefördert wurde die Investition mit rund zehn Millionen Euro durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR).
