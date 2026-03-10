Kirby Corporation - KEX: Engpass am Persischen Golf sorgt für Boom bei US-Binnenschifffahrt!

Insiderverkäufe knapp unterm Allzeithoch!

CFO und Vice President Raj Kumar verkauft 3000 Kirby-Aktien (KEX)! Warnsignal oder einfach nur gutes Timing?

Kirby (KEX) - ISIN US4972661064

Rückblick: Zuletzt reagierte die Kirby-Aktie zweimal in Folge sehr positiv auf die Quartalsmeldungen. Das zeigt, dass die Anleger dem eingeschlagenen Wachstumskurs vertrauen. Hinzukommt, dass die US-Binnentransporte im Ölsektor extrem gut laufen, während es an der Straße von Hormuz klemmt. Nach dem Allzeithoch vom 3. März setzte das Wertpapier intraday unter den 50er-EMA zurück, steht aber heute vorbörslich zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten.

Kirby-Aktie: Chart vom 09.03.2026, Kürzel: KEX Kurs: 125.81 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kurse oberhalb der gestrigen Kerze und damit über dem 20er-EMA könnten als Kaufsignal interpretiert werden. Kursziel wäre nach Measured Move ein Niveau bei etwa 143 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Gewinnmitnahmen in der Nähe des Allzeithochs wie sie Finanzvorstand Raj Kumar praktizierte stehen zunächst für ein gutes Händchen. Falls die Marktteilnehmer im großen Stil folgen, sollten wir aber nicht allzu lange dabei bleiben. Ein Stop Loss unter dem 50er-EMA hilft, größere Verluste zu vermeiden.

Meinung

Die Kirby Corporation ist eine US-Binnenschiffsreederei mit Sitz in Houston. Das Unternehmen betreibt eine große Flotte von Tankschleppkähnen und Schleppschiffen auf amerikanischen Binnenwasserstraßen sowie in der Küstenschifffahrt und transportiert vor allem Treibstoffe und Petrochemikalien. Der Wachstumskurs wird von strategischen Initiativen und günstigen Marktbedingungen getragen. Zudem baut das Unternehmen sein Geschäft und sein Dienstleistungsangebot weiter aus, weshalb die Kursentwicklung für Investoren und Analysten aufmerksam beobachtet wird. Für das vierte Quartal 2025 meldete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1.68 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1.63 US-Dollar. Beim Umsatz blieb Kirby mit 851.8 Mio. USD jedoch unter der erwarteten Marke von 861.68 Mio. USD. Da das Unternehmen hielt sich in einem extrem schwachen Marktumfeld recht stabil, sodass wir weiterhin ein attraktives Kurspotenzial sehen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 6.75 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 62.58 Millionen USD

Meine Meinung zu Kirby Corporation ist bullisch.

Quellennachweis: https://de.investing.com/news/company-news/kirbyaktie-erreicht-allzeithoch-von-13241-usd-93CH-3363242, https://de.investing.com/news/insider-trading-news/kirby-corp-finanzvorstand-verkauft-aktienpaket-im-wert-von-fast-400000-93CH-3373844

Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026

Autor: Thomas Canali

