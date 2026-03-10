Die Lufthansa-Aktie explodiert am Dienstagmorgen um mehr als +7% auf 8,18 €. Ist das der Startschuss für das Comeback des infolge des Iran-Krieges gebeutelten Titels? Sinkende Ölpreise Einmal mehr hat US-Präsident Donald Trump mit seinen Äußerungen starken Einfluss auf die Aktienmärkte und auch auf die Lufthansa-Aktie. Nachdem der Mann im Weißen Haus hat verlauten lassen, der Iran-Krieg könne "bald beendet" sein, befinden sich die zuvor explosionsartig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
