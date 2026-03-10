Hamburg (ots) -In einer Welt voller Informationen kämpfen Unternehmen darum, gehört und verstanden zu werden. Doch gerade bei komplexen Themen scheitern viele daran, ihre Botschaften klar und prägnant zu vermitteln. Das Ergebnis? Missverständnisse, Desinteresse und verlorene Chancen.Haben Sie schon einmal versucht, ein technisches oder fachliches Thema so zu erklären, dass es wirklich jeder versteht? Oft scheitert dies am sogenannten "Fluch des Wissens": Experten neigen dazu, ihre eigene Perspektive als selbstverständlich anzusehen. Das führt zu Fachjargon, langen Schachtelsätzen und unklaren Botschaften.Unklare Kommunikation kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern auch Vertrauen. Kunden, Kollegen oder Partner, die Ihre Inhalte nicht verstehen, wenden sich ab. Ihre Botschaft bleibt ungelesen, und Ihre Expertise wird infrage gestellt.In diesem praxisorientierten Webinar von Simone Maader lernen Sie, wie Sie auch anspruchsvolle Themen klar und lesbar aufbereiten - ohne dabei Inhalte zu vereinfachen oder zu verfälschen.Das erwartet Sie im Webinar:- 5 praxiserprobte Werkzeuge für klare und überzeugende Texte- Tipps, wie Sie Fachsprache entwirren und Ihre Botschaft fokussieren- Strategien, um Leser nicht zu verlieren - auch bei komplizierten Themen- Bonus: KI als Schreib-Assistent nutzenDas Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation, PR, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, die komplexe Inhalte verständlich vermitteln müssen - sei es in Pressemitteilungen, auf Websites, in Social Media oder in der internen Kommunikation.Unsere Expertin Simone Maader (https://www.maader.de/) ist seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin tätig. Mit ihrer Erfahrung als Journalistin und ihrer Leidenschaft für die Online-Welt hat sie unzählige Unternehmen dabei unterstützt, ihre Inhalte klar und wirkungsvoll zu gestalten. Ihre Workshops und Vorträge sind bekannt für ihre Praxisnähe und inspirierenden Aha-Momente.Lernen Sie in diesem Webinar, komplexe Inhalte klar und verständlich zu vermitteln. 5 Werkzeuge, praxisnahe Tipps und KI-UnterstützungEckpunkte zum Webinar Komplexe Inhalte verständlich auf den Punkt bringen- Termin: Donnerstag, 23. April 2026, 11:30 - 12:45 Uhr- Durchführung online via MS Teams- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.- Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung via MS TeamsJetzt anmelden (https://www.eventbrite.de/e/komplexe-inhalte-verstandlich-auf-den-punkt-bringen-registrierung-1984294847304) für das Webinar Komplexe Inhalte verständlich auf den Punkt bringen und Klarheit schaffen!Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6232691