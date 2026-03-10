Der Dortmunder Versicherungsmakler LEUE & NILL erweitert seine Expertise im Bereich Risikomanagement. Martin Hake-Bobka hat den neu geschaffenen Posten des Experten "Alternative Risikolösungen" übernommen. LEUE & NILL stärkt seine Kompetenz bei Risikomanagementlösungen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet. Ab sofort übernimmt Martin Hake-Bobka die neu geschaffene Funktion des Experten "Alternative Risikolösungen" im Unternehmen. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact