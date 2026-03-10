Volkswagen hat ordentliche Zahlen vorgelegt. Zwar ging der Nettogewinn 2025 von 12,4 Milliarden Euro auf 6,9 Milliarden Euro zurück, der Ausblick auf 2026 jedoch macht den Investoren Mut. Die Aktie legt zu.Volkswagen blickt optimistisch in die Zukunft. Für 2026 stellt der Autohersteller eine operative Marge vor Zinsen und Steuern von 4,0 bis 5,5 Prozent in Aussicht. Die Analysten gingen für das laufende Jahr von 5,3 Prozent auf. Zum Vergleich: 2025 war die Rendite auf lediglich 2,8 Prozent gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär